Kandern: Starker Einsatz für Geflüchtete

Gelingende Integration

Das „Netzwerk Integration Kandern“ macht verschiedene Angebote, um Flüchtlinge so gut wie möglich zu integrieren. Denn der Helferkreis weiß: Eine gelingende Integration fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Vor allem dem Erwerb der Sprache kommt eine Schlüsselrolle zu. Denn ohne Verständigung bleibt vieles schwierig, angefangen von der Qualifizierung, der Ausbildung, das Finden eines Arbeitsplatzes und die sozialen Kontakte mit der heimischen Bevölkerung. Deshalb legt der Helferkreis auf die Sprachvermittlung viel Wert und freut sich über Erfolge. Denn einige Kinder der Geflüchteten besuchen inzwischen das Gymnasium und machen das Abitur. „Das ist eine schöne Bestätigung unserer Arbeit“, freut sich Angela Schellhorn.

Damit gerade Kinder von Geflüchteten in der Schule schnell Anschluss finden, gibt es ab Januar in Zusammenarbeit mit dem Lions-Club Markgräflerland ein neues Projekt zur Sprachförderung. Die Lions finanzieren für die Kanderner Grundschule einen Sprachassistenten. Das heißt, eine Kraft wird regelmäßig in der Grundschule Flüchtlinge beim Erlernen der deutschen Sprache gezielt unterstützen. „Für diese Hilfe bin ich dem Lions-Club sehr dankbar“, betont Angela Schellhorn.

Erfolgreiche Projekte

Bestehende Projekte bewähren sich. Dazu gehört beispielsweise das 2016 eingerichtete Nähcafé als Begegnungsstätte, in dem alle zwei Wochen in den Räumen der Arbeiterwohlfahrt vor allem geflüchtete Frauen und Kanderner Frauen mit Kindern zwanglos zusammenkommen. Handarbeiten verrichten, sich austauschen, Kontakte knüpfen und vor allem auch die Sprachkenntnisse verbessern stehen dabei im Vordergrund. Gerlinde Kern, die als pensionierte Lehrerin auch in die Grundschule geht, um Kinder bei der Sprachförderung zu unterstützen, ist bei diesem Angebot federführend tätig.

Vor zwei Jahren wurde außerdem eine Lernwerkstatt eingerichtet, die Jenny Wagner leitet. An zwei Nachmittagen in der Woche werden Kindern mit Migrationshintergrund eine Hausaufgabenhilfe angeboten. „Das ist ein großer Kraftakt für uns, weil Ehrenamtliche diese Aufgabe neben ihrem Beruf ausüben“, sagt Angela Schellhorn. Das vom Landratsamt geförderte Projekt Fahrradwerkstatt in der Hauptstraße 12 unter der Leitung von Jeff Ahlers und Thomas Brehm wird ebenfalls gut angenommen, insbesondere von den Ukrainern. Dank zahlreicher Fahrradspenden aus der Bevölkerung konnten bislang 100 Velos ausgegeben werden.

Vor einem Jahr hat Antje Klettner das Projekt Gemeinschaftsgarten initiiert. Auf einem Ackerstreifen zwischen Kandern und Sitzenkirch, den die Familie Grether vom Klosterhof bereitgestellt hat, können geflüchtete Familien und Einzelpersonen auf sieben Parzellen Kräuter, Gemüse, Blumen und anderes pflanzen. Und nun hat das „Netzwerk Integration“ mit seiner vorbildlichen Arbeit das Angebot erhalten, beim katholischen Gemeindehaus einen weiteren Garten zu bewirtschaften. Angela Schellhorn ist dankbar für jegliche Unterstützung, die dazu beiträgt, die Integration dieser Menschen zu fördern.