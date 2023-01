Mit Blick auf die bevorstehende Saison stellte Chorleiterin Böhm fest, dass der Chor in der luxuriösen Position sei, einen kontinuierlichen Zuwachs an Sängern zu verzeichnen. In Sachen Zuwachs, bestätigte Schriftführer Rainer Höferlin, dass der Chor in der zurückliegenden Saison durch fünf Herren und drei Damen verstärkt worden sei. Von 14 unterschiedlichen Terminen berichtete der Schriftführer in seinem bebilderten Vortrag.