Kandern Stets mit Herz, Hand und Verstand

Auch für Stephanie Huber gilt dieser Leitspruch, die seit 14 Jahren im Seniorenheim Wohnpark an der Kander arbeitet. Nach einem Praktikum hatte sich die 32-Jährige zu einer dreijährigen Ausbildung entschlossen. Wie gut es der aus Tannenkirch stammenden Frau gefällt, die zwischenzeitlich in Endingen am Kaiserstuhl lebt, zeigt die Tatsache, dass sie die fast einstündige Fahrt zwischen Wohnort und Arbeitsplatz klaglos in Kauf nimmt. Beide Altenpflegerinnen fühlen sich nämlich sehr wohl in ihrem Beruf und in dem Pflegeheim an der Kander mit aktuell 52 Bewohnern, wie sie unisono betonen.