Anzeige „Tage der offenen Tür“ bei der Schreinerei Benz in Kandern

Gezeigt wird bei den „Tagen der offenen Tür“ auch die neue Hackschnitzelheizung. Ausschließlich mit Abfallholz kann das Unternehmen alle Betriebsgebäude mit 450 Quadratmetern Fläche und drei Wohnhäuser heizen.Und die Photovoltaikanlage von „Bürgerwindrad Blauen“ auf den Dächern produziert deutlich mehr Strom als im Jahr verbraucht wird. So sei man energietechnisch weitestgehend autark, sagt Benz.

Es sei ihm ein Anliegen, bei den „Tagen der offenen Tür“ unter dem Motto „Nachhaltig leben und produzieren“ mit Partnerbetrieben, die sich ebenfalls Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben haben, zusammenzuspannen. Mit dabei sind das Bioweingut Günter Kaufmann aus Efringen-Kirchen, einer der Pioniere des Bioweinbaus in der Region – in diesem Jahr ebenfalls seit 30 Jahren am Markt.

Ebenso mit dabei ist Thomas Mayer aus Kandern mit dem Projekt „Schlachtung mit Achtung“. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern hat er ein mobiles Schlachtmobil entwickelt und vermarktet dieses in ganz Europa, um Transportstress für die Tiere zu vermeiden und dadurch auch eine bessere Fleischqualität zu erhalten. „,Schlachtung mit Achtung’ sagt der Massentierhaltung den Kampf an und setzt sich ein für eine gesunde Kreislaufwirtschaft in der Landwirtschaft ein“, betont der Schreinermeister.

Die Natursteinmanufaktur Stächelin und der Blechbearbeitungsbetrieb Rathberger aus Efringen-Kirchen sind am Wochenende als Partner im Küchenbau und beim Tinyhaus ebenfalls mit Information und Exponaten vertreten.

Die Ringerabteilung des TSV Kandern übernimmt die Bewirtung und wird ihren Waieofen anheizen, Fleischküchle von „Schlachtung mit Achtung“ runden die Speisekarte ab. Neben den üblichen Getränken gibt es die Weine und Winzersekte einschließlich Traubensaft vom Ökoweingut Kaufmann.

Die Aktionstage stehen unter dem Motto „Mir zeige was mir chönne“. Termin: Samstag, 23. Juli, von 12 bis gegen 18 Uhr (Open End) und am Sonntag, 24. Juli, von 10 bis 17 Uhr Ort: auf dem Betriebsareal der Schreinerei Benz Programm: Am Sonntag ab 11 Uhr spielt Hansjörg Leible mit seinen Musikerkollegen entspannte Jazzmusik. Anfahrt: Der Zugang zu den „Tagen der offenen Tür“ erfolgt ist von der Waldeckstraße 3 her. Parkplätze gibt es am Papierweg beim Recyclinghof, an der August-Macke-Schule, am Rathaus und am Sonntag auch auf dem Parkplatz des Hieber-Markts.