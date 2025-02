Kandern-Tannenkirch: Abteilung Tannenkirch gewinnt Mitglied hinzu

Die Abteilung übernimmt Aufgaben im Dorf – die Tannenbaumsammlung, das Fastnachtfeuer und die Altmetallsammlung. Der Maibaum in Ettingen wird für das Maifest gestellt, der Brandweiher gereinigt und am Samstag, 8. Februar, steht eine Holzversteigerung an.

Am „Kinderbergfeschtle“ sowie im Kindergarten und in der Grundschule war die Abteilung präsent, um die Arbeit der Feuerwehr vorzustellen. Die Abteilung organisiere jedes Jahr vor den Herbstferien eine Evakuierungsübung in Kindergarten und Grundschule. Der Abteilungskommandant erwähnte als Höhepunkt den Ausflug der Abteilung nach Nürnberg. Dort absolvierten sie eine Stadtführung, besuchten den Christkindlmarkt und besuchten die Originalschauplätze der Nürnberger Prozesse.

Vor den Wahlen, die von Gesamtkommandant Matthias Meisinger und seinem Stellvertreter Dietmar Wieber geleitet wurden, wurde Amrein etwas wehmütig. Ab dem Jahr 2026 werde er altersbedingt als Abteilungskommandant nicht mehr zur Verfügung stehen. Es gelte, für ihn einen Nachfolger zu finden.