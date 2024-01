Kandern-Tannenkirch: Achim Lais neues Ehrenmitglied

Fünf Schlagzeuge wurden vom Orchester benötigt, um das stark rhythmische Stück zu präsentieren. Nun ging es von den Osterinseln ins Weltall. Mit dem schwungvollen Stück „Hooked on a feeling“ aus der Comic-Verfilmung „Guardians of the Galaxy“ begeisterte das Orchester die Gäste, die durch langen begeisterten Beifall noch eine Zugabe forderten und erhielten.