Wegen eines Defekts in einer Holzfeuerungsanlage sind am Montagabend laut einer Mitteilung der Feuerwehr Kandern bei einem Brand zwei Personen verletzt worden. Die Abteilungen Tannenkirch und Stadt waren gegen 22 Uhr in die Ettingerstraße nach Tannenkirch zu einem Wohnungsbrand mit starker Rauchentwicklung ausgerückt, heißt es.