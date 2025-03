Ortsvorsteherin Birgit Ludin Anfang des Jahres angekündigt, dass eine Aktion zur Pflege von Streuobstbäumen in Sachen anstünde und dazu gesucht würden. Erfreulicherweise meldeten sich schnell 20 Bürger, die dann im Februar mit dem professionellen Baumpfleger Rolf Sütterlin 48 Streuobstbäume zurückschnitten und dabei sehr viel über die richtige Pflege lernen konnten. Die Bäume stehen auf dem sogenannten Rüttibuck auf rund zwei Hektar oberhalb des Dorfs. Das Gelände war einst eine Ausgleichsfläche, die im Rahmen des Rheintalbahnausbaus geschaffen wurde, informierte Ludin. Rolf Sütterlin betreut diese Fläche bereits seit zwei Jahren. Erfreulich sei, dass sich auf dem Gelände mittlerweile viele Tiere beobachten lassen, ergänzte Ludin. Am Samstag, 29. März steht ein weiterer Termin zur Baumpflege an. Wer mitmachen will, kann sich bei der Ortsverwaltung Tannenkirch melden.Ein weiterer Schnittkurs ist für den Herbst geplant. Birgit Ludin antwortete auf die Frage nach dem Zeitpunkt: „Möglichst vier Wochen nach Blattfall, denn dann ist ein Rückschnitt besonders vegetationsfördernd.“/