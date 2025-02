Kandern-Tannenkirch: Dach, Fassade und obere Fenster werden erneuert

Noch unter dem ehemaligen Ortsvorsteher Fritz Höferlin war die Sanierung von Teilen des Rathauses über mehrere Jahre Thema im Ortschaftsrat gewesen, vor allem seit ein Teil der südlichen Fassade abplatzte und auf Teile des Bürgersteigs fiel. Höferlins Nachfolgerin im Amt, Birgit Ludin, hatte das Thema aufgegriffen.

Für die Sanierung sind 260 000 Euro veranschlagt. Die Gemeinde hat 87 000 Euro an Förderzuschuss erhalten, der Rest der Summe werde über den Haushalt abgedeckt, informiert Hochbauleiterin Judita Kovac. Die östliche Dachseite erhält eine neue Eindeckung mit Biberschwanzziegeln. Die westliche Seite war bereits nach Beschädigungen durch den schweren Hagelsturm im Juli 2005 neu eingedeckt worden. Instand gesetzt werden zudem Teile des Dachbodens. Vor mehreren Jahren wurden bereits die Fenster im Erdgeschoss erneuert. Jetzt sind die sieben undichten Fenster im Obergeschoss an der Reihe. „Die Fenster fallen ebenfalls unter den Denkmalschutz, sie werden ausgebaut und instandgesetzt. Zugleich erhalten diese Fenster keine nachträgliche Doppelverglasung sondern dann dem Stil der Rathausfenster angepasste Vorfenster, so wie es sie früher schon in vielen Häusern gab und teils immer noch gibt“, erklärt Kovac. Die Fassade wird an drei Seiten, der südlichen, östlichen und nördlichen, erneuert und „zum Schluss kommen die Maler“, berichtet sie weiter. Insgesamt sind neun Firmen an den Sanierungsarbeiten beteiligt. Die Arbeiten sollen Ende Juli 2025 abgeschlossen sein.