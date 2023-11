Der Landkreis Lörrach sucht Standplätze, um öffentlich nutzbare E-Ladesäulen aufstellen zu können. Diese Information gab Ortsvorsteher Fritz Höferlin in der jüngsten Sitzung in Tannenkirch weiter. Nachfolgend überlegten die Räte gemeinsam, ob es im Ort geeignete Möglichkeiten dazu gibt, die angeboten werden könnten. „Vor dem Feuerwehrgerätehaus könnte man einen Parkplatz dafür abgeben“, schlug Höferlin vor. Weitere Ideen aus der Ratsrunde waren, einen Standort auf dem Parkplatz bei der Grundschule oder beim Kindergarten vorzuschlagen. Genannt wurde dann noch der Standort bei den Flaschen- und Kleidercontainern, doch gehe es dort mit Parken eher eng zu, wie in der Diskussion angemerkt wurde. Fritz Höferlin wolle die Vorschläge nun weiterleiten, hieß es.