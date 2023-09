Kandern-Tannenkirch Die Stadt mitgeprägt

1933 in Freiburg geboren, wurde Haumesser nach dem Studium Volksschullehrer – zuerst in Eschbach und 1955 in Kandern. Vier Jahrzehnte, also fast sein halbes Leben, arbeitete er an der dortigen Schule. Er machte dabei den Wandel der Zeiten mit, wurde vom Hauptschullehrer nach Weiterbildung zum Realoberlehrer. 1967 wurde er Konrektor der Haupt- und Realschule und war maßgeblich an der Realisierung der 1971 eingeweihten August-Macke-Schule beteiligt. Nach der Leitung der Fachkonferenzen Deutsch, Geschichte und Gemeinschaftskunde sowie der Vorsitz bei Realschul-Abschlussprüfungen im Oberschulamtsbereich wurde er 1986 zum Rektor der August-Macke-Schule berufen.