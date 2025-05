Kandern-Tannenkirch: Einbrecher brechen ab

Unbekannte Täter haben Sonntag gegen Mitternacht versucht, in ein Wohnhaus in Tannenkirch einzubrechen, berichtet die Polizei. Der Tatort befand sich in der Straße „Im Helbling“. Nach Sachlage gelangten die Einbrecher nicht in das Wohnhaus. Vielleicht wurden diese bei der Tatausführung auch gestört, vermutet die Polizei. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen. Das Kriminalkommissariat ist unter Tel. 07621/1760 rund um die Uhr erreichbar. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgern eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.