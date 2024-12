Kandern-Tannenkirch: Eine echte Landärztin sagt „Servus“

Damals gab es noch keine Gesundheitsreform und keine kassenärztliche Vereinigung, die über die Zahl der Praxen wachte, sondern der Arzt heiratete ein Mädchen aus dem Dorf und zog dann dort hin. Bis 1961 war ihr Großvater ein richtiger Landarzt, und schon damals gab es eine Art Sprechstunde, obwohl das damals doch ein klein bisschen anders funktionierte als heute.

Sprechstunden in Praxis werden weitergeführt

„Es gab damals im Dorf vielleicht ein Telefon“, erinnert sich Picht-Rothweiler aus den Schilderungen ihrer Mutter, „aber es gab schon so etwas wie feste Tage, und die Leute wussten zum Beispiel, am Mittwoch ist der Doktor in Mappach und Hertingen, und dann wurden die Termine so gelegt.“ Die Tradition besteht bis heute fort, denn die Gemeinschaftspraxis Wiedemann aus Kandern wird die Sprechstunden in Kandern-Tannenkirch fortführen – Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag vormittag und am Donnerstag nachmittag, so sei es aktuell besprochen. „Mittwochs hatte der Arzt frei“, lacht Picht-Rothweiler, „aber wenn ein Notfall war, spielte das keine Rolle.“