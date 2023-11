Kandern-Tannenkirch: Historischer Baum wird eines von 14 000 Naturdenkmälern

In der Gemeinde Kandern sind bisher schon einige Bäume auf der Naturdenkmalkarte eingetragen: ein Speierling in Riedlingen, die sogenannte Behleneiche in Holzen, in Kandern eine „eichenblättrige Buche“, die Wodaneiche. die Teufelstanne, zwei Mammutbäume in der Johann-August-Sutter-Straße, ein Mammutbaum an der Hauptstraße, ein Mammutbaum in der Deckmatt, zwei Speierlingbäume im Gewann Unter Heckmatt und ein Speierling in Feuerbach. Die Linde in Tannenkirch könnte eine der Friedenslinden sein, die nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 gepflanzt wurden.