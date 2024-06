Seine beiden Söhne haben ihn und seine Mitstreiter zu einem neuen Projekt inspiriert: ein Eintrag in das „Guiness Book of World Records“. Da musste sich der findige Radler schon gut ins Kleingedruckte einlesen, damit er eine geeignete Challenge für seine Gruppe fand. Die Herren wollen am Samstag, 15. Juni, in zwölf Stunden per Rennrad vom Splügen-Pass in Italien über die Schweiz, Liechtenstein, Österreich, Deutschland und Frankreich bis zum Dreiländereck in Weil am Rhein radeln. Sechs Länder in einem halben Tag macht zusammen 320 Kilometer bei einem Schnitt von 30 Stundenkilometern.

Akribische Vorbereitung ist angesagt, denn der Zeitplan sieht gerade einmal vier kurze Pausen von etwa zehn Minuten vor. „Ein Platten wäre kein Problem, aber eine größere Panne schon“, sagt Spicker, der aber bei den bisherigen Aktionen in Wahrheit außer einem Platten und einem glücklich verlaufenen Zusammenprall mit einem Rehbock am Gotthard-Pass wirklich Glück hatte.