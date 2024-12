Kandern-Tannenkirch: Kanderner Kommunalpolitik geht auch im Winter an die frische Luft

Zum ungewöhnlichen Sitzungsformat hatte die Ortsvorsteherin nicht nur die Meldung zu ergänzen, dass am 8. Februar nun doch eine Holzversteigerung in Tannenkirch stattfindet. Ludin teilte mit, dass sie sich wünsche, dass Ortschaftsratssitzungen im Format dieser Dezember-Sitzung die Geselligkeit fördern, weil mehr Leute kommen, „die Anregungen zu Themen im Dorf mitbringen und man so auch die Gelegenheit hat, sich untereinander besser kennenzulernen“. Die Idee der „Füürtonnen-Sitzung“ kam jedenfalls bei den 25 Anwesenden bestens an und soll im kommenden Jahr erneut angeboten werden.