Kandern-Tannenkirch: Musikalische Helden werden bespielt

Konzertteil der Aktiven

Weiterhin ehrte die Isabell Dygalla Peter Weber, der 1982 als Musiker am Euphonium aktiv wurde. Nach langjähriger Aktivität ist Weber nunmehr Passivmitglied und wurde für 40-jährige Zugehörigkeit zum Ehrenmitglied ernannt. Einen begeisternden Konzertteil präsentierten die Aktiven unter Moderation von Ralf Lais. Der Start erfolgte mit der Komposition und dem Arrangement von Dirigent Sebastian Wagner „Aufbruch ins Unbekannte“. Die Vertonung des mittelalterlichen Heldenepos „Don Quixote“ von Jean-Pierre Haeck fesselte das Publikum ebenfalls. Mit seinen Teilen wie „Sancho Pansa“, „Dulcinea“ oder dem „Kampf gegen die Windmühlen“ wurde an die literarische Vorlage erinnert.

Nach starken Tubapräsentationen, zartem Euphonium und strahlendem Spiel des Gesamtorchesters bedankte sich das Publikum mit jubelndem Beifall. Das Finale aus Mahlers dritter Sinfonie erwies sich als sehr getragen, zurückgenommen und endete mit einem ergreifenden Schlusssatz.

Beim Medley aus dem Disney-Film „Dschungelbuch“ lief das Orchester zur Höchstform auf. Kaum ein Fuß im Publikum wippte nicht im Rhythmus mit. Allen Gäste war das Stück „The Bare Necessities“ alias „Probier’s mal mit Gemütlichkeit“- wohlbekannt. Vereinzelt wurde die Strophe auch mitgesungen. Das Stück „Der „Zauberer von Oz“ aus dem Musical von 1939 gehört ebenfalls zu den Filmklassikern, wo die junge Dorothy im Zauberland fantastische Abenteuer erlebt. Im Medley konnten die Gäste in altbekannte Ohrwürmer wie „Over the Rainbow“ oder „We’re Off to See The Wizard“ dahinschmelzen. Zuletzt präsentierte das Orchester das bedächtige Hauptthema des zweiten Satzes aus Antonin Dvoráks Sinfonie Nr. 9 (“Aus der neuen Welt“). Mit einer Adaption des Stückes wurde von James Barnes ein sinfonischer Choral geschaffen. Natürlich durfte sich das Orchester nicht ohne mehrere Zugaben verabschieden.