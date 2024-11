Kandern-Tannenkirch: Popchor entfacht das Feuer der Liebe

Beispielhaft für perfekt eingeübten Chorklang standen unter anderen die Lieder „Solang man Träume noch leben kann“, „Love Hurts“ oder „Love Of My Life“. Wie üblich gab es Songs in englischer und in deutscher Sprache zu hören. Diesmal kam noch eine „Fremdsprache“ hinzu. So wurde mit „Ewigi Liebi in perfektem Schweizerdeutsch unterhalten. Höhepunkt oder besser, Höhepunkte, denn es gab gleich sieben davon, waren die insgesamt 23 mutige Chormitglieder, die als Solisten in Kleingruppen bis maximal vier Sängern das Publikum zum Toben und Staunen brachten.

In völliger Dunkelheit formierte sich der Chor und bildete einen Kreis rund um das Publikum. Im Song „Fix You“ von „Coldplay“ gibt es die Stelle, „Lights will guide you home …“, – auf Deutsch übersetzt „Mein Licht wird dich in der Dunkelheit wärmen und sicher nach Hause geleiten.“ Das war der Moment, in dem die Sänger Teelichter anmachten und diese den Gästen überreichten.

Begeisterung für Auftritt

Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt des Chors mit etwa 20 Gastsängern des Projektchors. Sie alle waren dem Aufruf gefolgt. Gemeinsam sang der Megachor „Was wichtig ist“ und „I Don’t Wanna Talk About It“. Möglicherweise hat die eine oder der andere Appetit auf das Singen bekommen und sich entschlossen bei der nächsten Chorprobe, die dienstags um 19.30 Uhr in der Halle in Tannenkirch stattfindet, dabei zu sein. Die Musiker Rainer Lenz und Stefan Graewe begleiteten mit Piano und Gitarre. Multitalent Lenz ist treuer Gefährte des Chors und fungiert auch noch als Licht- und Tontechniker.