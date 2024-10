Kandern-Tannenkirch: Spiel, Spaß und Bilder für den Nachwuchs bieten

„Wir hatten schon mal an eine Osteraktion, wie einen Osterweg in Tannenkirch oder zwischen Hertingen und Tannenkirch gedacht. Für mehr Aktionen brauchen wir auch mehr Leute, die bereit wären, etwas auf die Beine zu stellen“, so Sarah Dosenbach. Beide teilten mit, dass angedacht sei, über Französisch-Lehrerinnen in Kandern Kontakte zu Kindergarten und zur Grundschule der französischen Partnergemeinde Thannenkirch im Elsass herzustellen. „Es wäre toll, wenn Kinder und Eltern aus beiden Dörfern regelmäßige Kontakte hätten“, meine Dosenbach und traf damit auf offene Ohren im Ortschaftsrat. Die Idee werde sie an Bürgermeisterin Simone Penner weiterleiten, versicherte Ortsvorsteherin Ludin. Als Idee, um jüngere und ältere Menschen vor Ort zusammenzubringen, wurde in der Runde vorgeschlagen. „Vorlesen“ von Älteren für kleinere Kinder anzudenken – das sei auch in anderen Gemeinden ein guter Ansatz. Spielenachmittage für Jung und Alt wurden ebenfalls genannt.