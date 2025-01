Kandern-Tannenkirch: Übernahme soll zum 20. Januar greifen

Der Mann berichtete, dass die Praxis geschlossen sei und dass es telefonisch keine Erreichbarkeit gebe. Mit dem Ende der Tätigkeit ging eine echte Familientradition zu Ende, denn ihr Großvater Hans Hefner eröffnete im November 1925 in Tannenkirch die erste Praxis auf dem Land. Viele ehemalige Patienten wüssten nicht, wie es weitergehe und vermissten eine Information dazu. Die Praxis in Tannenkirch versorgte auch die Dörfer rund herum – so Mappach, Hertingen und rund herum. Die gute Nachricht war, dass die Praxis weitergeführt werden sollte, aber die schlechte Nachricht ist nun, dass dies zeitlich nicht komplett reibungslos über die Bühne gehen wird.

Die Gemeinschaftspraxis Wiedemann in der Kanderner Bahnhofstraße wird die Praxis als Zweigstelle weiterführen und gibt auf ihrer Internetseite Montag, 20. Januar, als Eröffnungstermin an. „Wir hoffen, bis dahin die nötige technische Infrastruktur soweit eingerichtet zu haben“, heißt es dazu.