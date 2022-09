Kandern Tannenkirch will Defibrillator

Die Feuerwehren, Ersthelfer und das Deutsche Rote Kreuz sind mit Defibrillatoren ausgestattet. Aber auch immer mehr Gemeinden haben an zentralen Punkten solche Geräte aufgehängt. Etwa im Rathaus, am Feuerwehrgerätehaus, in einer Gemeinde- oder Sporthalle oder, wie in Bad Bellingen, in der Therme. Billig sind die Geräte nicht, die meisten kosten um die 2000 bis 3000 Euro. Will man so ein Gerät anschaffen, muss man die Anfrage zuerst bei der Stadt einreichen, informierte Höferlin.