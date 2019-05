Auf große Schatzsuche ging es in der Grundschule Tannenkirch. 90 Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrerinnen, allesamt als Piraten kostümiert, begeisterten ihr Publikum mit einem tollen Piraten-Musical. Bekannte Seemannslieder wie „Alle, die mit uns auf Kaperfahrt fahren“ und „What shall we do with the drunken Sailor“, wechselten sich ab mit gelungenen Tanzeinlagen, die das Leben der Piraten darstellten. Die Bläserklasse eröffnete und schloss das Musical mit dem bekannten Orchesterstück „Pirates of the Caribbean“. Gekonnt wurden die einzelnen Szenen durch die Schauspieler miteinander verbunden. Kleine Höhepunkte boten die Soloeinlagen der Lieder „Nordstern“ und „Weit übers Meer“, begleitet von einer „Piratin“ an der Querflöte. Beim großen Finale wurde der Schatz natürlich entdeckt und die Goldkanonen sorgten für großen Jubel bei den Piraten und beim Publikum. Unter tosendem Applaus ging die rundum gelungene musikalische Darbietung zu Ende. Foto: zVg