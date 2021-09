Kandern (ag). Als der Kanderner Polizeiposten heute vor 20 Jahren in sein neues Domizil an der Hammersteiner Straße über dem Edeka-Markt zog, war niemandem so recht zum Feiern zumute. Drei Tage nach dem Terroranschlag in den USA am 11. September überschattete dieses Ereignis die Einweihungsfeier doch erheblich. So jedenfalls ist es in unserem damaligen Bericht von Walter Bronner nachzulesen.