Rund 20 000 unterschiedlichste Keramik-Objekte werden sich an den schön geschmückten Ständen auf dem Blumenplatz und an der Fischermühle finden, so dass der Kanderner Keramikmarkt wieder einen umfänglichen Überblick über das zeitgenössische Keramikschaffen ermöglicht.

Wie die Veranstalter vom Keramikforum Freiburg mitteilen, wird Individualität vorherrschen, denn zwei Keramiker, die das Identische herstellen und anbieten, wird man in Kandern auch in diesem Jahr nicht finden. Groß wird das Spektrum an Modelliertechniken und Brennverfahren sein, das am den beiden Tagen präsentiert wird. Und sehr groß wie immer die Vielfalt der Keramik-Objekte. Es gibt sowohl Gebrauchskeramik wie auch Schmuckkreationen für drinnen und draußen. Skulpturen und schöne Gegenstände aus Ton und Porzellan, Garten-, Ofen- und sogar Brunnenkeramik finden sich auf den Objektlisten der Teilnehmer.