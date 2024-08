Kandern: Toller Ferienspaß begeistert Kinder

Der Ferien-Spaß in Kandern wurde bereits in den Vorjahren sehr gut angenommen. In diesem Jahr sind einige neue Veranstaltungen mit dabei, wie das Zinngießen, eine Einführung in Karate-Techniken, ein Spaziergang, auf dem es essbare Wildpflanzen zu entdecken gibt, oder „Kochen & Kreativ im Gugelhupf“. Einige Kurse werden mehrfach angeboten, da die Teilnehmerzahlen begrenzt sind. „Wir bemühen uns, dass wir Kurse, die schnell ausgebucht sind, noch einmal mit ins Programm aufnehmen“, betont Claudia Röder. Seit dem Frühjahr ist sie mit der Zusammenstellung des Programms und den Anmeldungen beschäftigt.

Viele positive Stimmen

„Besonders freuen mich die positiven Reaktionen von den Kindern, aber auch von den Organisatoren, die viele schon seit Jahren beim Sommer-Ferien-Spaß mit dabei sind“, beschreibt sie ihre Erlebnisse bei der Arbeit. „Bisher konnten alle Veranstaltungen stattfinden, dank des guten Wetters.“ Eine Besonderheit in Kandern ist, dass auch Kinder aus Nachbargemeinden am Ferien-Spaß teilnehmen können.