Viele tote Krebse wurden am Donnerstagmittag in der Kander in Kandern entdeckt. Der Polizeiposten wurde gegen 15.50 Uhr darüber informiert, teilt Polizeisprecher Thomas Batzel auf Nachfrage mit. Tote Fische wurden laut dem Anrufer nicht gefunden. Die Einsatzkräfte hätten daraufhin Gewässerproben und tote Krebse eingesammelt, um sie untersuchen zu lassen. Auch das Landratsamt wurde informiert. Da augenscheinlich das Wasser der Kander nicht verunreinigt war, konnte Batzel noch keine Angaben machen, wieso die Krebse verendet sind.