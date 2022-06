Kandern Trauer um den Galeristen Robert Keller

Der gelernte Gärtner und ehemalige Lehrer, der sich erst mit 58 Jahren nach dem Berufsleben diesen Galeristentraum erfüllte, hatte zuvor schon Galerieluft in der Badenweiler Galerie Krohn geschnuppert, was ihn dazu bewog, selber Galerist zu werden. Seine Galerie wurde eine besondere Adresse für zeitgenössische Kunst mit einigen spektakulären Schauen wie dem aus Istein stammenden Klangkünstler Trimpin.

Zu Kellers Galeriekonzept gehörte, dass er Künstler aus der Region ausstellen wollte. Neben der aktuellen Kunst galt seine Liebe dem Markgräfler Maler Adolf Strübe, dessen Nachlass er betreute, hegte und pflegte. Strübes Bilder waren in seiner Galerie die am meisten ausgestellten. Zeitweise hatte er für den umfangreichen Strübe-Fundus einen Extraraum am Marktplatz angemietet, der den großformatigen Arbeiten diente.

Anfang 2000 betrieb Keller für zwei Jahre parallel eine weitere Galerie in Berlin, konnte dort aber nicht Fuß fassen, es blieb ein Traum, „war für mich aber eine wichtige Erfahrung“, so der Galerist später.

Mehr als 25 Jahre lang füllte ihn der Umgang mit Bildern und Künstlern aus. Der kunstsinnige Galerist machte sich auch in einer viel beachteten Protestaktion für den Erhalt alter Häuser in Kandern stark. Als er 80 wurde, sinnierte er über seine Jahre mit der Kunst: „Ich bin zwar nicht reich geworden, aber reich an Erlebnissen“.

Robert Keller wurde im Kinzigtal geboren, arbeitete in Köln in seinem ersten Beruf als Gärtner, besuchte in Frankfurt das Abendgymnasium, studierte an der Pädagogischen Hochschule Freiburg und wurde Grund- und Hauptschullehrer. Er unterrichtete in Steinen, Kandern und Egringen und zog 1970 mit seiner Familie nach Riedlingen. Vergangene Woche ist er in Brandenburg 84-jährig verstorben.