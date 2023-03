Kandern Trauer um früheren „Ochsen“-Wirt

Da es keinen Nachfolger in der Familie gab, endete 2015 mit dem Ruhestand auch die Ära Zumkeller in dem Gasthaus. 2017 wurde der „Ochsen“ verkauft. Seitdem werden in der Wirtschaft in zentraler Lage vietnamesische Speisen serviert.

Im Ruhestand hat Rolf Zumkeller seine Freizeit gerne bei Stammtisch- und Kartenspielrunden verbracht, wann immer möglich, war er bei Spielen des SC Freiburg. Im vergangenen Jahr wurde er für seine 25-jährige Mitgliedschaft beim Kanderner Schwarzwaldverein ausgezeichnet. Seine größte Freude war jedoch Enkelkind Mara, die 2020 geboren wurde.

Bleibt in Erinnerung

Sein Tod hat die Familie in „tiefem Schmerz“ zurückgelassen, wie es in der Todesanzeige heißt. Rolf Zumkeller hinterlässt neben seiner Frau Gabriele Tochter und Enkelkind sowie seine beiden Schwestern. Er wird im engsten Familien- und Freundeskreis im Bestattungswald bei Bürgeln beigesetzt. In Erinnerung bleiben werden seinen Weggefährten vor allem auch seine angenehm zurückhaltende Art, sein loyales Wesen, seine scharfsinnigen Gedanken und grundlegend positive Lebenseinstellung.