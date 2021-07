Kandern Trotz Pandemie besuchen viele Heimat- und Keramikmuseum

Seit dem 3. Juni 2021 läuft nun die Sonderausstellung „Einblicke“, mit Werken des Malers, Zeichners und Bildhauers Johannes Beyerle: Hier gesellen sich Skulpturen aus Lehm, Stein und Stroh zu den von handschriftlichen Texten und Gedanken durchdrungenen Landschafts- und Figurenzeichnungen.

Bei der Hauptversammlung des Freundeskreises sagte der Vater des Künstlers, Karlheinz Beyerle, zum Ausstellungsort: „Es hat etwas von einem intimen Kunstkabinett“. Er ist nahezu an jedem Öffnungstag vor Ort und gibt Einführungen in das Werk seines Sohnes und bietet auch Sonderführungen an. Insgesamt seien relativ viele Neubürger ins Museum gekommen, stellte er erfreut fest. Die Vernissage fiel wegen Corona aus, doch gab es im Juli eine Lesung in Johannes Beyerles Atelier im alten Schulhaus Vogelbach aus seinem im Mai erschienenen Zeichenroman „Und in der Ferne Schnee“, musikalisch umrahmt von Bassbariton Hanno Müller-Brachmann und Pianistin Yuriko Watanabe. Weitere Veranstaltungen in Vogelbach, so Karlheinz Beyerle, sollen folgen.