Kandern: Über 100 Jahre alte Haselbachbrücke ist saniert

Die Brücke war vor der Sanierung mehr als 100 Jahre alt und hatte keine Schutzeinrichtungen wie Geländer oder Leitplanken. Es gab keine Brückenkappen mit Notwegen, keine Bordsteine und keine Böschungstreppe. Die Fahrbahnbreite betrug nur fünf Meter, es waren Schäden an den Portalwänden, an der Entwässerung, am Unterbau des Fahrbahnaufbaus auf der Brücke und ein Tempolimit von 50 Stundenkilometer wegen der vorhandenen Schäden.

Für die Sanierung mussten die Brücke und die Straße für längere Zeit gesperrt werden. Zunächst wurden die Gerüste aufgebaut, um anschließend als ersten Schritt die notwendigen Abbrucharbeiten vorzunehmen – unter anderem an den Brüstungswänden, am Steinriemchen, Portalwänden und dem Straßenaufbruch. Danach wurden Erdarbeiten im Bereich der Portalwände vorgenommen. Dazu war Aushub für die Gründung der Brunnenringe bis zu einer Tiefe von vier Metern notwendig. Betonringe dienen as Traglast für die neuen Randbalken, auf denen die Gehwegkappen mit einer Länge von 14 Metern und mit einem 7,5 Zentimeter hohen Bordstein als Schrammbord und ein Füllstabgeländer gesetzt wurden.