Kandern: Ultra-Sticker sorgen für Schilder-Ärger

Die Kanderner Stadtverwaltung stelle laut Pressemitteilung klar, dass es sich dabei nicht um einen „Dumme-Jungen-Streich“ handle, sondern dass es um Sachbeschädigung gehe. Über die Höhe des entstandenen Schadens könne die Stadt keine Angaben machen. „Das ist das erste Mal, dass wir dies in dieser massiven Form erleben“, erläutert Bauhofleiter Armin Fehrenbacher. „Auf einer öffentlichen Toilette klebt ein 30 bis 40 Zentimeter Streifen, und auch ansonsten ist das flächendeckend in Kandern an jeder Straßenlaterne und fast an jedem Verkehrsschild“, sagt Fehrenbacher. Klar sei indes, das so manches Straßenschild nach einer Klebeattacke ausgetauscht werden muss. Es sei zwar möglich, die Folie des Aufklebers zu entfernen, die klebrige Schicht bleibe aber zurück. Sie ziehe zudem Dreck an und reflektiere nicht mehr in der vorgeschriebenen Weise. Das Schild sei quasi zerstört und müsse ersetzt werden. Die Kosten für den Austausch trage der Steuerzahler. Umso mehr sei die Stadt daran interessiert, die Verursacher ausfindig zu machen und dankbar für Hinweise aus der Bevölkerung.