Kandern Umfeld soll attraktiver sein

Als ersten Schritt plant die Stadt eine genaue Bedarfsanalyse plus eine Freiflächenplanung, um die räumliche Zuordnung der Flächen und deren funktionale Verknüpfung zu ermöglichen, so die Vorlage der Stadt Kandern. Ob ein Bebauungsplan vonnöten sein wird und ob die Stadt Flächen in privater Hand erwerben kann, muss sich noch zeigen. Weil die Verwaltung in der Vergangenheit bei Verkaufsverhandlungen trotz vielversprechenden Beginns leer ausging, soll die Satzung über ein Vorverkaufsrecht für das Bahnhofs-Areal helfen. Das Vorkaufsrecht ist als Lenkungsmittel geplant und soll seitens der Stadt die Option auf die Flächen sichern. Allerdings ist über den Ankauf von Flächen nach Einzelfallprüfung zu entscheiden. Der Gemeinderat schloss sich den Wünschen der Verwaltung einstimmig an.