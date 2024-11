Kandern und Efringen-Kirchen beschließen Flächenpooling: Großes Interesse an Eigentümergemeinschaft

Bürgermeisterin Simone Penner sagte, dass es auf der Kanderner Gemarkung um eine Fläche westlich der B 3 in der Nähe von Tannenkirch gehe, dass aber Kandern mit einem Anteil von etwa zehn Prozent den kleinsten Bereich habe.

Ein Projektierer habe bereits mit der Flächensicherung begonnen und erste Pachtverträge mit privaten Eigentümern unterzeichnet, weswegen sich die Gemeinden entschlossen hätten, steuernd einzugreifen. Am 22. Oktober wurde mit der unabhängigen Kommunalberatung Endura Kommunal eine erste Eigentümer-Versammlung in Efringen-Kirchen veranstaltet, heißt es in der Vorlage der Kanderner Verwaltung. Etwa 150 bis 180 Menschen seien der dreistündigen Veranstaltung gefolgt. Etwa 100 Anwesende seien Eigentümer von Flächen in diesem Bereich gewesen, die an einer Abfrage teilgenommen hätten. Von diesen hätten 75 Interesse an einem kommunalen Flächenpooling bekundet, 23 waren noch unsicher und nur ein Eigentümer hatte bereits einen Pachtvertrag unterschrieben.