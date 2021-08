Kandern Unerwartet viele Erstspender geben ihr Blut

„Absolut spitze“, meinte Team-Chefin Miriam Hoffer vom Blutspendedienst zu den 27 Erstspendern, die an die August-Macke-Schule in Kandern gekommen waren. Das habe sie in den fünf Jahren, die sie mit dabei ist, noch nie erlebt. Üblicherweise liegt die Anzahl der Erstspender gerade einmal bei zehn bis 15 Personen.

Entsprechend überrascht zeigte sich am Donnerstagabend auch Frank Schamberger vom Ortsverband Kandern. Bei ihm liefen. wie auch schon in der Vergangenheit die organisatorischen Fäden zusammen. Schamberger führt diesen Erfolg vor allem auf die Aktivitäten des Ortsvereins in den sozialen Medien zurück.