Kandern Unfall mit Schulbus beschäftigt weiter

Kandern (ag). In Zusammenhang mit dem Unfall eines Schülerbusses am 17. November gegen 7.35 Uhr auf der L 134 bei Kandern werden zunehmend Vorwürfe laut. Der Landtagsabgeordnete Josha Frey hat sich deshalb mit einem Schreiben an den Aufsichtsratsvorsitzenden der SWEG gewandt.

„Nach gleichlautenden Aussagen von Zeugen fiel der Busfahrer spätestens seit der Abfahrt an der Haltestelle Wollbach Bahnhof durch seine Fahrweise mit überhöhter Geschwindigkeit auf“, heißt es in dem Schreiben. „Nach der Kollision des Heckteils des SWEG-Busses mit einem Kleinbus entfernte sich der Busfahrer mit den Kindern, die sich im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren befanden, vom Unfallort, ohne auf Rettungskräfte und Polizei zu warten.

Er hielt dann nach fast zwei Kilometern an der Bushaltestelle Staiggasse an und ließ dort die Kinder aussteigen, um die Grundschüler zu Fuß unbegleitet zur 600 Meter entfernten Grundschule laufen zu lassen“, gibt Frey die Vorwürfe der Eltern weiter und stellt konkrete Fragen zum Unfallgeschehen.

„Nach jetzigem Stand ist dem Busfahrer kein Fehlverhalten vorzuwerfen“, hat uns Christoph Meichsner von der SWEG-Hauptverwaltung in Lahr auf Anfrage mitgeteilt. „Nachdem der Fahrer die zerstörten Scheiben bemerkte, hielt er den Bus an und sah sich den entstandenen Schaden an. Anschließend fuhr er den Bus aus Sicherheitsgründen zur nächstgelegenen Haltestelle, um die Schüler dort geordnet aussteigen zu lassen sowie das übliche Unfallmanagement einzuleiten.

Dieses sieht wie folgt aus: Der Busfahrer meldet den Unfall per Funk an die SWEG-Busleitstelle. Von dort werden die notwendigen Maßnahmen sofort in die Wege geleitet. Wenn es verletzte Personen gibt, dann ergreift der Betriebsleiter an der Unfallstelle gegebenenfalls weitere Maßnahmen.

Die SWEG-Leitstelle informiert – wenn es bei bestellten Schülerverkehren zu Vorfällen kommt – außerdem direkt die Schulen über solche Vorfälle“, erklärt Meichsner weiter. Die Eltern würden nicht informiert, da ihre Kontaktdaten nicht bekannt seien.