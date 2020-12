Kandern Unterhaltsame Lokalgeschichte

26 meist bebilderte Beiträge berichten auch in diesem handlichen Büchlein auf unterhaltsame und humorvolle Art Bemerkenswertes aus der Geschichte Kanderns. So erinnert Winterhalter beispielsweise an die Stippvisite von Bundeskanzler Ludwig Erhard 1964 in Kandern, die er als Junge selbst miterlebte, er geht den sagenhaften Ursprüngen der Kanderner Brezel auf die Spur, widmet sich der Geschichte der Kanderner Post und dem ersten Posthalter von 1840, Tobias Klaiber, dem Vater der Luise Klaiber, die heute noch als Namensgeberin des städtischen Alten- und Pflegeheims in aller Munde ist.

Überhaupt stehen oftmals Menschen im Mittelpunkt der Geschichten, die Eingang in das Buch gefunden haben: Mehr oder weniger glückliche Kanderner, die bei historischen Ereignissen dabei waren, finden sich darin ebenso wie ein Vorfahr Winterhalters als Burgvogt auf der Sausenburg.

Die 150 Seiten unterhaltsame Lokalgeschichte werden zusätzlich mit zahlreichen Bildern aufgelockert. Die Schwarz-Weiß-Fotografien hat der Autor zum Teil selbst beigesteuert, andere bekam er geschenkt beziehungsweise zur Verfügung gestellt, etwa von der Enkelin des Fotografen Eduard Adler.

Eine Buchpräsentation wird es coronabedingt vorerst nicht geben, was Winterhalter sehr bedauert.

Das Buch erscheint im Verlag Waldemar Lutz und kann noch vor Weihnachten für 16 Euro in der Tourist-Information Kandern, bei der Buchhandlung Berger in Kandern sowie bei der Buchhandlung Lindow in Weil am Rhein erworben werden. Schon jetzt können sich Interessierte vormerken lassen.