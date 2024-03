Kandern: Verein meldet wieder erste Mannschaft

Der Vorsitzende Dieter Härlin berichtete über die Termine des vergangenen Jahres. So war der Verein bei der Bewirtung beim Fasnachtsumzug auf dem Blumenplatz und dem Budenfest im September und organisierte als sportliches Highlight den Alemannen-Cup.

Für gute Stimmung sorgte die Players-Party am Samstag Abend. Für alle begeisterten Tennisspieler findet das Leistungsklassen Ende Mai/Anfang Juni statt. Ein besonderer Anlass zum 50-jährigen Vereinsjubiläum wurde zur vereinsinternen Feier im November genutzt und fand sehr großen Anklang. Über die Wintermonate konnten die Kinder und Jugendlichen kostenlos in der Ballschule bei Dieter Härlin in des Halle der August-Macke-Schule trainieren. Auch in der Sommersaison wurde das Trainingsangebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gut angenommen.