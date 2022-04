Kandern Verkehrsprobleme „gesammelt“

Frage: Die Liste mit neuralgischen Punkten ist sehr umfangreich geworden. Wie sind die Ergebnisse eigentlich zustandegekommen?

Im Grunde sind wir da schon seit drei Jahren dran. Seinerzeit wurde die Idee geboren. Wir haben seither bei jeder sich bietenden Gelegenheit Anregungen gesammelt, eine Online-Umfrage durchgeführt, an Info-Ständen auf die Aktion hingewiesen und auch bei Mitgliederversammlungen darüber gesprochen. Die Aktion hatte sich irgendwann herumgesprochen, so dass wir auch initiativ Anregungen erhalten haben, etwa per E-Mail.

Eigentlich wollten wir nur ein Jahr sammeln und die Ergebnisse im Frühjahr 2020 vorstellen. Die Corona-Pandemie hat uns ausgebremst.

Mit den kürzlich durchgeführten Rundgängen in Wollbach, Tannenkirch und Kandern wollten wir das Thema noch einmal ins Bewusstsein rufen.

Frage: Warum haben Sie nicht auch noch Rundgänge in den übrigen Ortsteilen durchgeführt?

Das hatte vor allem zeitliche Gründe. Bis zur Sommerpause haben wir uns noch einiges vorgenommen. Und wir wollten unsere Ergebnisse jetzt endlich präsentieren.

Frage: Wo besteht aus Ihrer Sicht dringend Handlungsbedarf?

Ich finde, der Schilderwald ist an manchen Stellen zu unübersichtlich. Neu eingeführte Tempo-30-Regelungen werden zum Teil nicht richtig wahrgenommen und viel zu oft nicht beachtet. Da könnte vielleicht nachgebessert werden.

Frage: Und was brennt den Bürgern auf den Nägeln?

Am Samstag wurden wir von einer älteren Frau mit Rollator angesprochen. Sie hatte kritisiert, dass die Bordsteinkanten im Bereich der neuen Gartenstadt beim Gasthaus „Krone“ zu hoch seien.

Ein Bürger fand die Einmündung der August-Macke-Straße in die Waldeckstraße zu unübersichtlich und wünschte sich für diese Ecke einen Verkehrsspiegel, was ich durchaus nachvollziehbar finde.

Frage: Im Rahmen der Aktion wurde darauf hingewiesen, dass man auch ein Augenmerk darauf haben will, was gut läuft. Haben Sie auch positive Beispiele gefunden?

Die Verwaltung ist ja schon einiges angegangen. Die Spielstraßen auf der Ochsengasse und die Verbesserungen beim Zebrastreifen an der Sitzenkircher Straße wären hier zu nennen.

Positiv bewertet wurde zum Beispiel die Aufenthaltsqualität an der Schwemme.

Frage: Was passiert nun mit den Ergebnissen? Stehen Sie im Austausch mit der Stadtverwaltung?

Ja, wir stehen in Kontakt, und die Verwaltung zeigt sich auch sehr interessiert an unserer Aufstellung, auch an den Anregungen, die aktuell noch eingegangen sind.

Einige Vorschläge wurden sogar schon umgesetzt. Nach unserem Rundgang in Wollbach etwa hat Bürgermeisterin Penner sofort reagiert. Die Gefahrenstellen am Wollbacher Bachufer wurden vom Werkhof gleich nach dem Pressebericht abgesichert.

Natürlich lässt sich nicht jedes Verkehrsproblem auf kommunaler Ebene lösen. Aber wir bleiben dran und werden das weiter beobachten.