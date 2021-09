Kandern Verkehrsprobleme kreativ gelöst

Das Hauptproblem ist offenbar, dass beim Abbiegen von der Sitzenkircher in die Karl-Berner-Straße die Kurve geschnitten wird. Zwei Poller sollen dies in Zukunft verhindern.

Des Weiteren werden Markierungen aufgefrischt und der Hinweis auf einen verkehrsberuhigten Bereich auf der Straße wiederholt. Der Gehweg vor dem Kindergartengebäude soll zu einer Aufenthaltsfläche umgestaltet werden.

Munzig sprach von eigentlich traumhaften Bedingungen mit einem hervorragend ausgebauten Zebrastreifen und vergleichsweise wenig Verkehr. Dies berge vielleicht die Gefahr, dass Passanten ohne zu gucken auf die Straße laufen würden, so ihre Vermutung.

Penner wies darauf hin, dass es sich um Interimslösungen handelt, da mit der geplanten Erweiterung des Toka-Areals in diesem Bereich ohnehin Änderungen anstünden. Man will nun beobachten, ob die Maßnahmen greifen.

Als verkehrsberuhigter Bereich soll auch der Schulweg im Bereich der Tonwerke- und Ziegelstraße ausgewiesen werden.

Günter Lenke gab zu bedenken, dass dies die Ausweichstrecke beim Budenfest sei. Viel schneller könne man dort sowieso nicht fahren, meinte dazu Munzig.

Lärm und Geschwindigkeit

Im Bereich Waldeckstraße, Hammersteiner Straße und Bahnhofstraße gibt es Anwohnerbeschwerden wegen zu hoher gefahrener Geschwindigkeiten und Lärm. Da die Straßenverkehrsordnung innerorts jedoch Tempo 50 vorschreibt und Ausnahmeregelungen nicht greifen, will man dem Problem mit beidseitigem versetzten Parken beikommen, um den Verkehr auszubremsen. Dabei soll darauf geachtet werden, dass sich auch Feuerwehrfahrzeuge und Busse gut durchschlängeln können.

Eine Temporeduzierung auf 30 Stundenkilometer könnte mit einem Lärmgutachten erzielt werden. Möglicherweise gelten für Kandern als staatlich anerkanntem Erholungsort sogar strengere Werte, wurde gemutmaßt.

Im Bereich der Hauptstraße zwischen dem Gasthaus „Ochsen“ und dem Forsthaus soll ein Hinweis auf Kinder für mehr Sicherheit auf dem Weg zum Kindergarten sorgen. Auch in diesem Bereich sind versetzte Parkflächen zur Verkehrsberuhigung geplant. Aufgrund der zu geringen Anzahl an Fußgängern und Fahrzeugen kommt ein Zebrastreifen nicht in Frage.

Unproblematisch wäre die Einführung von Tempo 30 oder sogar Tempo 20 im Innenstadtbereich entlang der Hauptstraße, wie Munzig erklärte.

Riedlingen

Kein Problem ist die Einführung von Tempo 30 auch im Kreuzungsbereich auf der Ortsdurchfahrt in Riedlingen bei der Kirche. Nicht so leicht lässt sich dagegen der Wunsch erfüllen, die 30er-Zone bis zum Ortsende auszuweiten. Munzig schlug vor, auf das Aufhebschild zu verzichten, so dass der eine oder andere vielleicht weiter Tempo 30 fährt. Geplant ist zudem ein Schild, das vor Fahrradfahrern warnt.

Beim Ortsausgang in Richtung Feuerbach und Liel soll der Verkehr auf der Ortsdurchfahrt schon vor dem Ortsschild auf 70 abgebremst werden. Ein Vorfahrt-achten-Schild weist Radler, die talwärts fahren, auf den Verkehr aus Richtung Feuerbach hin. Würde man den Radweg weiter durchziehen, hätten die Radler Vorfahrt. Dies allerdings wäre mit baulichen Maßnahmen verbunden.

Holzen

Um in Holzen auf der Ortsdurchfahrt (Talstraße) Tempo 30 zu erwirken, bräuchte es ein Lärmgutachten mit den dafür geforderten Ergebnissen. Munzig hielt den Erfolg aufgrund der engen widerhallenden Bebauung für möglich. Für die Feuerwehrausfahrt, eine Hofeinfahrt und den Reiterhof sind Warnschilder vorgesehen.

Tannenkirch

Einen interessanten Vorschlag machte die Polizei in Tannenkirch für die Verbindungsstraße nach Gupf: Es soll eine Fahrradstraße eingerichtet werden – die zweite im Landkreis. Dies ist verbunden mit der Einführung von Tempo 30. Radfahrer hätten dort dann grundsätzlich Vorrang. Im Vorfeld müsste der Verkehr beim Friedhof auf Tempo 50 abgebremst werden.

Im Ortschaftsrat kam der Vorschlag nicht so gut an, wie Ortsvorsteher Fritz Höferlin berichtete. „Ein 50er-Schild am Anfang und Ende wäre viel einfacher“, bemerkte er. Befürchtet wird ein Schilderwald.

Der Inhaber einer dort ansässigen Schreinerei wies darauf hin, dass Lastwagen sein Unternehmen dann nicht mehr anfahren dürften. „Das sollte nicht das Ausschlusskriterium sein“, meinte Penner und verwies auf die Möglichkeit, Anliegerverkehr zuzulassen.

Als begeisterte Fürsprecherin der Maßnahme erwies sich die Tannenkircherin Gabriele Weber.

Bei der Verkehrsschau mit dabei waren als Vertreterinnen des Landratsamts Doris Munzig und Jutta Dietz vom Fachbereich Verkehr, die Radverkehrsbeauftragte Alexandra Bühler, der städtische Bauamtsleiter Hanspeter Amann, Werkhofleiter Armin Fehrenbacher und Bürgermeisterin Simone Penner sowie Vertreter von Ordnungsdienst und Polizei.