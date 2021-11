Kandern Verzicht zugunsten der Liquidität

Bernd Brohammer stellte das Vorkaufsrecht der Stadt für das ehemalige Gelände der Firma Feuerfest in Frage. „Welchen Sinn hat dieses Recht, wenn das Gelände der Stadt wahrscheinlich nie gehören wird“, fragte er. Bürgermeisterin Simone Penner hob die Bedeutung der Fläche für die innerstädtische Entwicklung hervor. Die Stadt habe ähnlich wie beim Tonwerkeareal ein großes Interesse daran, die Fläche mitzugestalten, sagte sie.

Kernstadt

In der Kernstadt will man mit einer kleinen Planungsrate von 35 000 Euro in die Sanierung des Rathausgebäudes einsteigen. Unter anderem geht es dabei um eine Optimierung der Arbeitsplätze mit Homeoffice-Optionen.

Die Außenanlage der Grundschule soll ein neues Absperr-Schiebetor zur Freifläche vor dem Müll-Lagerraum hin erhalten. Durch eine Reduktion der Torhöhe von drei auf zwei Meter können 3000 Euro eingespart werden, wie Bauamtsleiter Hanspeter Amann darlegte.

Auf dem Prüfstand kam eine Küche für das Lehrerzimmer an der August-Macke-Schule für 10 000 Euro. Architekt Brohammer sprach sich dafür aus, zumindest spätere Planungen hierfür bei den derzeitigen Baumaßnahmen zu berücksichtigen.

Sitzenkirch

Der Ortschaftsrat Sitzenkirch hat sich bereit erklärt, auf eine neue Haustür für die Ortsverwaltung zu verzichten (-6000 Euro). Dafür sprach sich Ortsvorsteher Tobias Buss für den Umbau des Langmattschopfs mit Toilette, gerade auch für auswärtige Spielplatzbesucher, aus. Die Materialkosten hierfür liegen bei 5000 Euro, die Arbeiten sollen in Eigenleistung erfolgen.

Bei elf Ja-Stimmen wurden die Haushaltsmittel hierfür genehmigt. Das Streichen der Fassade des Schlachthauses dagegen soll im kommenden Jahr noch nicht erfolgen (-14 000 Euro).

Tannenkirch

Gestrichen wurde die Planungsrate in Höhe von 150 000 Euro für die Grundschule Tannenkirch. Stattdessen sollen nur die gröbsten Mängel am Schulgebäude behoben werden. Hintergrund der Zurückstellung sind auch Unsicherheiten bezüglich der Einführung eines Ganztagsunterrichts an diesem Standort.

Mit elf Ja-Stimmen befürwortet wurden auf die dringliche Bitte von Ortsvorsteher Fritz Höferlin hin die 12 000 Euro für zwei Raumklimageräte für den Kindergarten.

Holzen

Der Ortschaftsrat Holzen wird im kommenden Jahr auf die Sanierung der Verlängerung der Kirchstraße verzichten (- 40 000 Euro).

Feuerbach

Den Anstrich der Fenster und Türen sowie aller Holzteile an der Ortsverwaltung Feuerbach soll der Bauhof übernehmen, wodurch 5000 Euro eingespart werden können.

Wollbach

Für Wollbach wurde für kommendes Jahr sowohl die Verlängerung des Gehwegs entlang der Nebenauer Straße (-53 000 Euro) als auch der Ausbau der Straße in der Neumatt abgelehnt (-106 000 Euro). Für den Straßenausbau hatte sich Amann eingesetzt. Er sprach von Oberflächenwasser, das in die Keller läuft und befürchtete Regressforderungen.

Genehmigt wurden die 352 000 Euro für die Sanierung der Kandertalhalle im Rahmen des ELR-Förderprogramms. Es geht um die Erneuerung der Heizungsanlage, die Sanierung der Duschräume und des Foyers.