Kandern: VHS Kandern probiert aus und passt an

Ein besonderer kultureller Leckerbissen präsentiert die Band Henning Kurz und Friends mit der Veranstaltung „Lyrik und Blues zur Weihnachtszeit“ im Bürgersaal. Für kulinarische Genüsse sorgt hierbei Sabine Vogel mit ihrem Team, das Buffet mit weihnachtlichem Fingerfood ist im Eintrittspreis inbegriffen. Wer will, darf hier gerne im „Ugly Christmas Pullover“ erscheinen. Auch für diesen Monat gibt es noch Veranstaltungen, darunter befinden sich „Parole Emil“ – eine Kästner-Soirée für Erwachsene am Freitag, 8. Dezember, ab 19 Uhr im Bürgersaal, ein Workshop „Feldenkrais zum Kennenlernen“ am Samstag, 9. Dezember, ab 10 Uhr im Bürgersaal, und ein „Weihnachtsspezial“ als Whiskyzeitreise in die 1960er- bis 1980er-Jahre am Freitag, 15. Dezember, ab 19 Uhr in der VHS Geschäftsstelle Kandern.