Kandern Viele Hochzeiten und kein Radweg

Kaja Wohlschlegel von den Freien Wählern und ein Bürger erkundigten sich, ob hierbei Eigenleistung möglich sei, was Moritz bejahte.

Als nächstes ging es ins Gewerbegebiet. Hier treffen Gewerbe- und Mischgebiet aufeinander. Problembehaftet seien aktuell die Veranstaltungen im Festschopf am Wochenende, sagte Moritz, der auch für Verständnis warb. Zwei Jahre konnte man nicht groß feiern. Jetzt stehen viele Hochzeiten an. Doch Anwohner klagen über Lärm und wummernde Bässe bis in den Morgen hinein.

Der Ortsvorsteher verwies in dieser Hinsicht auf die bekannten Verhaltensregeln, die auch für die Nutzung der Hasenhütte auf dem Berg gelten. Bei Hochzeiten sollten die Nachbarn des Festschopfs eine Handynummer von den Veranstaltern erhalten, sagte Moritz.

Wo Gewerbe und Wohnbebauung aufeinander treffen

Auch unter der Woche gibt es Schwierigkeiten. Direkt an das Gewerbeareal grenzen Wohnhäuser zum Dorf hin an. Von allen viel genutzt werde der Lettenweg. Dieser sei morgens oft dicht, etwa weil Lkws beim Beladen die Straße blockieren.

Am liebsten würde man Rathaus, Feuerwehrgerätehaus, Munistall und alte Schule unter einem Dach unterbringen. Die bisherigen Gebäude könnten dann veräußert werden. Zum gewünschten Standort für das „Dorfgemeinschaftshaus“ bemerkte ein Nachbar, das Gewann sei im Geoportal Baden-Württemberg als Landschaftsschutzgebiet gelistet. Als Streuobstwiese habe es Bestandsschutz. Moritz sagte, es sei unklar, ob hier gebaut werde, da noch einige Hürden bestehen würden. „Manchmal läuft es eben rückwärts.“

Priorität hat die Feuerwehr. Von der Größe wären das alte Gerätehaus und der benachbarte Munistall für ein neues Domizil wohl ausreichend, hieß es. Laut Moritz werden zunächst alle Gebäude einer Bewertung unterzogen.

Für den Ortseingang besteht der Wunsch nach einem Weg für Fußgänger, um die Anbindung in Richtung Holzen zu gewährleisten. Wenige Schritte von der Brücke am Gewerbegebiet entfernt, könnte ein Übergang auf der Straße markiert werden. Ein Ende in Sicht ist beim neuen Fußweg an der Kirche zur Bushaltestelle „Dorfmitte“.