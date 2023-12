Kandern: Viele Stimmen vereinigen sich

Das Publikum klatscht begeistert mit im Takt

Riedlingens Sänger wiederum stiegen nach Melody Olsons sensiblem Klavier-Intro mit melodischem Silbengesang und effektvollen Wechselspielen der Chorstimmen in „Weihnacht, frohe Weihnacht“ ein. Gegen Ende füllte sich die Bühne wieder und „Go tell it on the Mountain“, mit effektvollen Stakkati eröffnet durch die Projektchöre, riss das Publikum zum beschwingten Klatschen mit.

Das Gleiche geschah beim Gospel „Amen“ der BFA-Chöre mit Projektchor und Riedlingens Chor, mit großer Bandbreite der Lautstärke und schön umgesetzten Gegenmelodien interpretiert. Der Höhe- und Schlusspunkt war der hinreißende „Hallelujah-Chor“ aus Händels Oratorium „Messias“ der BFA-Chöre und des Projektchors unter Ryan Zwemkes Dirigat. Für die anderen Lieder bedankte sich das Publikum mit großem langen Applaus.