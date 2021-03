Kandern Virtuelle Weinprobe statt Gesang

Bis dahin ganz auf gemeinsame Aktivitäten verzichten, wollten die Sänger aber dennoch nicht. Am Dienstag haben sie deshalb eine virtuelle Weinprobe mit ausgewählten Tropfen aus dem Kandertal veranstaltet. Einige der älteren Mitglieder mussten sich beim Einrichten der Zoom-Konferenz zwar erst einmal helfen lassen. Nach einigen Startschwierigkeiten klappte das virtuelle Treffen aber gut und war Greßlin zufolge für alle eine echte Bereicherung.

Mit lokalen Winzern

Verkostet wurden ein Sauvignon Blanc von Max Geitlinger aus Wollbach, ein Mußler des Jungwinzers Dominik Ernst aus Wittlingen sowie ein Blauer Spätburgunder des Binzener Weinguts von Gerhard Aenis. Auch die drei Winzer waren dabei und beantworteten drei Stunden lang die interessierten Fragen der 19 Chormitglieder, die sich eingeloggt hatten.

So erfuhren die Sänger zum Beispiel, dass es für die Duftnote eines Weines einen großen Unterschied macht, ob man die Trauben mit viel Laub wachsen lässt oder die Blätter entfernt. So hatte der Sauvignon Blanc, der am Abend verkostet wurde, beispielsweise eine deutliche Holundernote. Hätte man die Blätter an den Reben entfernt, wäre der Duft exotischer ausgefallen.

„Es war wirklich interessant und schön, uns wieder einmal gegenseitig gehört und gesehen zu haben“, blickt Greßlin auf die Online-Premiere des Gesangvereins Wollbach zurück. „Guter Wein und gute Gespräche“ lautet sein Fazit des Abends, der aus der Not heraus geboren wurde. Und natürlich gab es zum Abschluss auch noch ein gemeinsames Ständchen.

Als nächstes steht nun am Dienstag, 16. März, eine virtuelle Bierprobe an. Verkostet werden auch diesmal drei lokale Erzeugnisse – vom Markgräfler Brauwerk in Tannenkirch, vom Brauhüsli in Fischingen sowie von der Hausbrauerei Mülhaupt in Brombach. Auch bei diesem Termin werden die Braumeister dabei sein und Rede und Antwort stehen. Die Biersorten wird Greßlin – wie schon bei der Weinprobe – vorab an die Mitglieder verteilen. Fest eingeplant ist danach eine Sektprobe mit den bereits bekannten Winzern, ein Termin hierfür steht aber noch nicht fest.

Eigentlich hatte der Gesangverein gehofft, in diesem Jahr zumindest Teile seiner ausgefallenen Jubiläumsaktionen nachholen zu können. Doch derzeit bliebt den Wollbacher Sängern nichts anderes übrig als abzuwarten. Immerhin für einen Termin, der jetzt feststeht, sehen die Prognosen recht gut aus: Am Samstag, 13. November, wollen die „Mainzer Hofsänger“ in der Wollbacher Kirche auftreten.