Kandern Virus verhindert Veranstaltungen

Auch auf die Bürgermeisterwahl in Kandern am 22. März könnte sich das Virus auswirken. So wird derzeit geprüft, ob die für Montag, 9. März, geplante Vorstellung der sechs Kandidaten in der Sporthalle der August-Macke-Schule stattfinden kann, wie der Kanderner Hauptamtsleiter Rainer Pach im Gespräch mit unserer Zeitung sagt. „Wir planen die Veranstaltung definitiv für mehr als 200 Besucher, da spielt es keine Rolle, ob sich der eine oder andere doch vom Besuch abhalten lässt und ob schlussendlich 300 oder 400 Interessierte kommen“, macht er deutlich. Spätestens am heutigen Freitag soll eine mögliche Absage mitgeteilt werden, wobei dies immer unter dem Vorbehalt geschieht, dass die Lage sich auch über das Wochenende noch ändern kann. „Notfalls müssen wir ganz kurzfristig absagen“, sagt Pach.

Generell rät der Hauptamtsleiter dazu, sich beim Besuch von Veranstaltungen auf das eigene Bauchgefühl zu verlassen. „Wenn etwa jemand bereits eine Grunderkrankung hat, sollte er zuhause bleiben“, sagt Pach und empfiehlt, den gesunden Menschenverstand walten zu lassen.

Andere Veranstalter haben bereits vorsorglich die Reißleine gezogen. So hat der Sozialverband VdK Kandern-Schliengen seinen für Donnerstag, 12. März, geplanten Kaffenachmittag abgesagt – allerdings „aufgrund der aktuellen Grippewelle“, wie es in der Mitteilung heißt. Ebenfalls nicht stattfinden wird die Kinderkleider- und Spielzeugbörse in der Halle der Grundschule Tannenkirch, die für Sonntag, 8. März, geplant war.

Binzen

Auch in Binzen wurde gestern die Kinderkleiderbörse, die am morgigen Samstag stattfinden sollte, abgesagt. Das Organisationskomitee der Binzener Kleiderbörse, bestehend aus Eltern der Binzener Kinderschule, habe sich dazu entschieden, die Börse vorsorglich kurzfristig abzusagen, heißt es in einer Mitteilung. Man hoffe aber, beim nächsten Termin am 10. Oktober wieder eine Börse durchführen zu können. Die Gemeinde Binzen unterstützt ausdrücklich diese Entscheidung, heißt es weiter.

Mit Einschränkungen stattfinden soll nach bisherigem Stand die Veranstaltung „Klassik bewegt“ am Sonntag, 8. März, 16 Uhr, im Autohaus Gottstein. „Kein Künstler kommt aus Risikogebieten. Die Veranstaltung dauert höchstens eine Stunde und 45 Minuten“, teilt die Gemeinde dazu mit. Die Empfehlung des Landratsamts zur Zuschauerzahl aber zeigt auch hier Folgen: So sind bisher 150 Karten verkauft. An der Abendkasse ist der weitere Verkauf von maximal 40 Karten zulässig. Danach sind weitere Besucher abzuweisen, so dass weniger als 200 Besucher das Konzert besuchen. Zudem werden die Stühle in etwas lockerer Weise aufgestellt. Abgemacht ist laut der Mitteilung zudem, dass im Anschluss an das Konzert keine Verköstigung stattfindet.

Rümmingen

Kein Thema ist die Absage von Veranstaltungen derzeit in Rümmingen. „Wir sind ja ganz klein“, ist auf Nachfrage unserer Zeitung aus dem Bürgerbüro zu erfahren. So sind in der Gemeinde mit rund 1900 Einwohnern auch keine Veranstaltungen geplant, welche die vom Landratsamt als kritisch gesehene Größe von 200 Besuchern erreichen.

Malsburg-Marzell

In Malsburg-Marzell steht die nächste Großveranstaltung mit mehr als 200 Besuchern am 21. März mit dem Jahreskonzert des Musikvereins Edelweiß in der Stockberghalle an. „Hierzu will ich derzeit keine Aussage treffen, denn es gilt auch stets, das ehrenamtliche Engagement gegen die Sicherheit abzuwägen“, sagt Bürgermeister Mario Singer im Gespräch mit unserer Zeitung. Er wolle auch nicht vorschnell etwas absagen, was für die Musiker des Vereins den Höhepunkt des Jahres darstelle. Derzeit seien die Ereignisse rund um das Coronavirus derart im Fluss, dass sich nicht so weit im Voraus eine Aussage treffen ließe. Es gelte, die Entwicklungen gemeinsam mit den Verantwortlichen im Auge zu behalten.

Wittlingen

In Wittlingen stehen keine Großveranstaltungen an. Das Fasnachtsfeuer am Samstag soll wie geplant stattfinden. „Aber das zieht auch nicht so die Menschenmassen an, meist kommen da etwa 80 Besucher“, heißt es von seiten der Ortsverwaltung.

Schallbach

Keine größeren Veranstaltungen stehen in Schallbach an, wie es von Seiten der Verwaltung heißt.