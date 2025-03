Im März-Konzert der Reihe in Kandern präsentiert das Vokalensemble Weil am Rhein unter der Leitung von Silke Marchfeld sein thematisch auf den Erdtrabanten fokussiertes Programm „Mondnacht“. Das Konzert findet statt am Samstag 15. März, ab 19.30 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche Kandern. Der Eintritt ist frei.