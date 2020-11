Kandern Volksbank unterstützt ihre Mitarbeiter bei der Vereinsarbeit

„Die Beweggründe liegen auf der Hand“, heißt es in einer Pressemitteilung des Hauses. Als regionale Genossenschaftsbank sei die Bank in der Region stark verwurzelt und verankert – ebenso wie alle Mitarbeiter. „Sie wohnen im Dreiländereck und engagieren sich in vielfältiger Weise ehrenamtlich für ihre Heimat.“

„Von den positiven Rückmeldungen waren wir sehr angetan“, sagt Vorstandsvorsitzender Günther Heck. „Insgesamt gingen bei uns im Ausschreibungszeitraum 19 Antragsformulare ein. Das war mehr als wir erwartet hatten.“ Die Vereine haben alle wichtige Projekte, die sie umsetzen wollen oder sind in der Jugendarbeit sehr aktiv. Durch die Corona-Pandemie seien bei vielen Vereinen die Einnahmen weggebrochen, „was uns in der Entscheidung bestärkte, den Umfang großzügiger als geplant zu gestalten“, so das Kreditinstitut. Gleichzeitig wolle man das Engagement der Mitarbeiter würdigen.