Kandern Volles Haus beim Bürgerempfang

Schulsanierung

Der notwendige Ausbau der Kinderbetreuung und einen weiterer Standort für einen Naturkindergarten in Sitzenkirch wurden ins Auge gefasst. Die große Schulsanierung der August-Macke-Schule sei fast abgeschlossen. Es würden nun viele Straßensanierungsmaßnahmen folgen, wie die Sanierung der Breite Straße in Sitzenkirch und die Überquerungshilfe in Tannenkirch.

Allem voran werde die Planung für die Rathaussanierung vorangetrieben, die aus Brandschutzgründen und zur Herstellung der Barrierefreiheit erforderlich ist. Die Arbeiten zur Sanierung der Kandertalhalle in Wollbach laufen auf Hochtouren. Schon lange werde die Entwicklung des brachliegenden „Tonwerke-Areals“ verfolgt. Auf der Agenda stünden auch der Sozialwohnungsbau, das Wasserleitungsnetz und Generalentwässerungspläne. Zwar seien die Mittel begrenzt, Fördertöpfe müssten gesucht und gefunden werden, dennoch: „Noch können wir das“, schloss die Bürgermeisterin.

Im Anschluss bewirtete die Trachtengruppe aus Kandern die Gäste mit Sekt, Brezeln und Gugelhupf. Im gemütlichen Austausch und guten Gesprächen klang der erste Bürgerempfang aus.

Hohe Auszeichnung

Ehrenmedaille für Bernd Ilsen



Eine große und seltene Ehre hat die Stadt Kandern Bernd Ilsen erwiesen, der sich durch sein überaus großes Engagement auf sportlicher und sozialer Ebene, aber auch in der Kommunalpolitik verdient gemacht hat. Ilsen wurde die Ehrenmedaille der Stadt Kandern verliehen. Zuletzt war diese vor 15 Jahren der alemannischen Mundart-Dichterin Liesel Meier zuerkannt worden.

Vor 50 Jahren sei Ilsen „der Liebe wegen“ aus dem Ruhrpott nach Kandern gekommen. Sogleich brachte er sich in das Gemeinwesen ein: Torhüter der ersten Mannschaft beim FC Kandern, Mitglied und aktiver Mithelfer in so manchem Vorstandsgremium, beispielsweise bei der Brezelstädter Laienbühne, dem Turn- und Sportverein, beim Kanderner DRK und als Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt Ortsgruppe Kandern. Aber auch in der Kommunalpolitik machte sich Bernd Ilsen verdient: Er war Vorsitzender der SPD Kandern, 25 Jahre Mitglied im Gemeinderat der Stadt, davon 20 Jahre stellvertretender Bürgermeister. 1989 ging er als Stimmenkönig aus der Gemeinderatswahl hervor.

Für 25 Jahre bürgerschaftliches Engagement wurde Ilsen bereits mit der Ehrenmedaille des baden-württembergischen Gemeindetags geehrt. „Ich verneige mich tief vor Ihnen und bin berührt bei dem Gedanken, was Ihr Tun für so viele Mitbürger bedeutet und bewegt“, sagte Simone Penner, die dem Geehrten die Medaille und eine Urkunde überreichte.