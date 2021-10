Kandern Vom Mittelalter bis zur Neuzeit

Wer erinnert sich nicht an die „kleine Kneipe“ von Sänger Peter Alexander oder an den „Griechischen Wein“ von Udo Jürgens. Auch diese Schlager kamen bestens an. Schließlich forderten die Sänger mit dem Monty Python-Lied „Always look on the bright Side of Life“ dazu auf, die schöne Seite des Lebens zu betrachten.

Dann verlas Greßlin die Jubilare des vergangenen Jahres, was der Gesangverein mit einigen Liedern untermalte. Auch bei diesen Darbietungen zeigte sich einmal mehr die Vielseitigkeit des Chors. Mit dem Song „Gute Nacht Freunde“ von Reinhard Mey verabschiedete sich der Männerchor von seinem Publikum – jedoch nicht, ohne eine Zugabe zu gewähren.

Der Männergesangverein Wollbach konnte sich am Ende über einen klangvollen und harmonischen Abend sowie ein gelungenes Jubiläumskonzert freuen.

Die Ehrungen

„Eine starke Sängermeinschaft“ nannte Doris Ludin vom Obermarkgräfler Chorverband den Gesangverein Wollbach, als sie die Ehrungen vornahm. Die Sänger täten aktiv etwas für ihr Dorf. Vereinsmusik sei ein kulturelles Engagement, das von besonderer Bedeutung sei.

An den Vorsitzenden Reinhard Greßlin überreichte Ludin eine Liedspende des Deutschen Chorverbands sowie ein Urkunde. Weiterhin erhielt der Vorsitzende als Anerkennung für die geleistete Arbeit eine Urkunde des Badischen Chorverbands und vom Oberbadischen Chorverband wurde eine Jubiläumsgabe überreicht.

Klaus Aenis wurde für 50 Jahre im Chor die Goldene Sängernadel des Deutschen Chorverbands übergeben.

Heinz Strohmeier, der ebenfalls seit 50 Jahren aktiver Sänger ist, wird seine Ehrung zu einem späteren Zeitpunkt erfahren.

Klaus Otte erhielt die Goldene Ehrennadel des Badischen Chorverbands für 40 Jahre Singen, und Markus Sütterlin wurde mit der Silbernen Ehrennadel des Badischen Chorverbands für 25 Jahre geehrt.

Ausblick

Der November wird einen weiteren Höhepunkt bringen: In der Kirche in Wollbach wird der Chor gemeinsam mit den Mainzer Hofsängern ein Konzert geben.