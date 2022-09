Kandern Vom Taktstock zurück ans Horn

Man spiele ein bunt gemischtes Repertoire und suche nun eine Dirigentin oder einen Dirigenten, der wie Achim Lais motiviert, begeisterungsfähig und mit Interesse am übers Musizieren hinaus gehenden Vereinsleben den Musikverein Tannenkirch ab Januar 2023 leitet.

Bis dahin wird Achim Lais ganz normal die wöchentlichen Proben leiten und die Kapelle auf das Abschiedskonzert Mitte Januar vorbereiten. „Das Konzert werden wir unter das Motto ,Abschied nach 20 Jahren Achim Lais’ stellen“, erzählt die Vorsitzende.

Der demnächst scheidende Dirigent erklärt auf Nachfrage zu den Gründen seines Ausscheidens, dass „man dann, wenn es am schönsten ist, aufhören soll“. Er sehe den Musikverein Tannenkirch auf sehr gutem Niveau, wolle also auf dem Zenit der gemeinsam erreichten Leistungsfähigkeit aufhören.

Der 58-jährige Musiklehrer mit Engagement an der Musikschule Rheinfelden und Schliengen sagt auch, dass er nach mehr als 30 Jahren Dirigententätigkeit Ermüdungs- und Abnutzungserscheinungen verspüre und ab dem kommenden Jahr erst einmal eine „schöpferische Pause“ längerer Art einlegen werde. Das, so sagt der studierte Hornist, gelte aber nur für seine Dirigenten-Tätigkeit. „Meine Liebe zur Blasmusik werde ich ab 2023 verstärkt leben“, verrät er. Und zwar, wo auch sonst, als ganz normales Kapellenmitglied in Tannenkirch. Das habe er, als Blechbläser vielseitig einsetzbar, mit dem Vorstandsteam vereinbart.

Dyballa hofft nun, dass sich bei ihr unter Tel. 0 76 26/ 9 72 60 26 oder per E-Mail an 1.vorstand@musikvereintannenkirch.de Kandidaten für die Lais-Nachfolge am Taktstock melden.